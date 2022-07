I due stranieri sono stati denunciati

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Ge-Bolzaneto sono intervenuti in via Cechov. A seguito delle indagini hanno quindi identificato e denunciato in stato di libertà per invasione di terreni o edifici due cittadini stranieri che avevano abusivamente occupato un appartamento disabitato di proprietà dell’A.R.T.E. di Genova.

Non è la prima volta che i carabinieri intervengono in zona per questo tipo di violazioni e reati.