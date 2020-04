Via Canepari, 2 marocchini rubano cosmetici da Tigotà: acchiappati dai carabinieri

Ieri due stranieri, dopo aver sottratto detersivi e prodotti di cosmetica esposti all’interno del punto vendita “Tigotà” di via Canepari a Genova sono fuggiti.

Tuttavia, i carabinieri della pattuglia della Stazione dell’Arma di Rivarolo, in perlustrazione in zona, hanno raccolto alcune testimonianze e quindi sono riusciti ad acchiapparli in zona Brin.

Si tratta di due marocchini di 35 e 40 anni, gravati da pregiudizi di polizia e mai rimpatriati, che sono stati trovati in possesso della refurtiva, del valore di oltre 220 euro.

Pertanto, sono stati denunciato in stato di libertà per “concorso in furto”.

Inoltre, i nordafricani sono stati sanzionati amministrativamente per le violazioni alle prescrizioni previste dal decreto Conte sull’emergenza coronavirus.