Via Andrea Doria, furto in auto: genovese fa arrestare il ladro

Intorno alla 23.30 di ieri gli agenti di una Volante sono intervenuti a Genova Principe dopo che sono stati allertati da un cittadino genovese che ha visto un ladro spaccare il finestrino di un’auto per rubare e ha subito avvisato il 112.

Il malvivente di 51 anni è stato quindi bloccato e arrestato dai poliziotti.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità, dell’arrestato.

A richiedere l’intervento dei poliziotti delle Volanti dell’U.P.G. e S.P. è stato un cittadino che, transitando a piedi in via Andrea Doria, ha notato il ladro avvicinarsi ad un’auto parcheggiata osservandone insistentemente gli interni e, dopo essersi guardato attorno, infrangere un deflettore anteriore, entrare dentro l’abitacolo e uscirne con la refurtiva in mano.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il ladro che si era allontanato incamminandosi verso piazza della Commenda.

All’interno della sua borsa sono stati trovati alcuni oggetti personali rubati nell’auto.

La refurtiva è stata quindi recuperata e consegnata al legittimo proprietario, che ha ringraziato i poliziotti e il genovese che aveva segnalato il furto in auto.