Sturla, chiuso bar via Brenta: pregiudicati e carenze igienico sanitarie

Ieri sera i poliziotti del Commissariato di P.S. Foce – Sturla, con l’ausilio di 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno effettuato un servizio straordinario del territorio.

Nello specifico è stato sottoposto a controllo amministrativo un bar di via Brenta, adiacente a via isonzo, all’interno del quale vi erano 10 avventori, 5 dei quali risultati pregiudicati.

Gli agenti, una volta all’interno del locale, hanno subito constatato le carenti condizioni igienico sanitarie. In particolare la presenza di svariato materiale non pertinente, tutto materiale promiscuamente accatastato con gli alimenti, nonché sporcizia e unto nell’unico frigo funzionante.

Viste le condizioni generali del bar, i poliziotti hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento degli ispettori dell’Asl 3, Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, che hanno ispezionato e quindi chiuso temporaneamente il locale per le pessime condizioni igienico sanitarie riscontrate.

Complessivamente, durante tutta l’attività di prevenzione e controllo, sono state identificate 74 persone e controllati 22 veicoli.