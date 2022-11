Doppietta personale e prima vittoria stagionale in trasferta; al fischio finale Mbala Nzola commenta così la gara del ‘Bentegodi’.

“Mi dispiace molto per l’infortunio di Dragowski, all’intervallo la nostra voglia di recuperare la partita è cresciuta ancora di più, anche per dedicare una gioia al nostro portiere che da poco si era infortunato. Nel secondo tempo siamo scesi in campo e abbiamo ribaltato la partita. L’abbiamo fatto per lui.

In trasferta non avevamo ancora strappato i tre punti, oggi ci siamo riusciti e quindi penso che non ci fosse modo migliore per arrivare alla sosta. Era importante per noi e siamo contenti di esserci sbloccati.

Abbiamo dimostrato un grande carattere e un bello spirito di squadra, sono contento per la mia doppietta ma in particolare modo per la vittoria della squadra.

Mi sento bene, ho fiducia del mister e della squadra e cerco di dimostrarlo ogni partita. Abbiamo tanti giocatori con qualità, i più anziani aiutano i più giovani a crescere e non vogliamo porci dei limiti. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare a migliorarci. Intanto ci prendiamo questi tre punti che per il nostro cammino sono di fondamentale importanza”.