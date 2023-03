Ex poliziotto aggredito da nigeriano. Mercoledì scorso, sul lungomare di Ventimiglia, la Polizia è intervenuta per la segnalazione di un individuo in stato di alterazione psico-fisica.

L’uomo, poi identificato come un nigeriano di 25 anni, assumendo comportamenti scomposti e violenti, per motivi riconducibili presumibilmente all’assunzione di sostanze con effetto psico-attivo, aveva già provocato giustificabili reazioni di preoccupazione e timore tra le persone residenti nell’area e tra i passanti.

Un poliziotto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, da poco in pensione per raggiunti limiti di età, che si trovava a transitare casualmente nella zona, istintivamente, spinto dal senso civico e del dovere, è intervenuto per indurre l’esagitato a una più mite condotta ed evitare così danni alle persone e alle cose.

La reazione dello straniero è stata immediata e prepotente.

Non appena avvicinatosi l’ex agente, che aveva soltanto tentato di tranquillizzarlo, è stato colpito alla testa ed è finito in terra.

Ciononostante, grazie all’esperienza di tanti anni di servizio operativo sul campo, l’ex poliziotto, pur se stordito e con il volto insanguinato, è riuscito a trattenere il suo aggressore fino a quando non sono sopraggiunti, pochi secondi dopo, gli agenti della Squadra Volanti.

L’uomo, irregolare in Italia, è stato indagato in stato di libertà nella flagranza del reato di lesioni e sottoposto alle procedure amministrative conseguenti al suo stato di irregolarità sul territorio nazionale.