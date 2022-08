Ventimiglia, inaugurato ufficio Capitaneria di Porto a Cala del Forte

Ventimiglia. E’ stato inaugurato ieri mattina, alla presenza delle più alte cariche religiose, civili e militari, la nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia presso il Porto di Cala del Forte.

Si tratta di una nuova sede, con uffizi ampi e luminosi che consente anche alla Guardia Costiera di avere una motovedetta pronta a intervenire in caso di emergenza.

La nuova sede della Capitaneria si inserisce in un contesto di grandissimo valore e pregio.

Sia a livello ambientale, in quanto ci trova in un’area protetta molto importante del mar Mediterraneo, ma anche in un contesto molto importante dal punto di vista diportistico, portuale, e per l’attività di pesca.

Alla cerimonia ha presenziato anche il contrammiraglio Sergio Liardo, direttore marittimo della Liguria.

#Ventimiglia – Inaugurata la nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo della #GuardiaCostiera presso il porto di Cala Forte.#AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/lvEk2UcF82 — Guardia Costiera GENOVA (@cpgenova) August 12, 2022