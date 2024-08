Ventimiglia: annullate 160 multe del velox della discordia

Il giudice di pace di Sanremo ha annullato 160 multe emesse per superamento dei limiti di velocità rilevati da un autovelox situato nella frazione di Porra, a Ventimiglia.

Petizione internazionale contro l’autovelox su statale Val Roja

Questo numero potrebbe crescere ulteriormente, a seguito delle continue lamentele e denunce degli automobilisti, molti dei quali stranieri.

Dettagli sulla contestazione delle multe

A Porra, il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Tuttavia, molti automobilisti sono stati multati da quando l’autovelox è stato installato sulla strada provinciale.

Gli avvocati che hanno contestato le multe sostengono che il velox in questione non è omologato e manca anche dell’indicazione del decreto prefettizio.

Proteste e lamentele degli automobilisti

I primi a lamentarsi delle multe ricevute in val Roja sono stati i francesi, riuniti nel gruppo “Les usagers de la route Tende-Vintimille sur verbalisés et en sursis”. Questo gruppo comprende cittadini monegaschi e della Costa Azzurra che percorrono regolarmente la statale della val Roja e che hanno ricevuto numerose multe grazie a quell’autovelox. Tuttavia, non sono gli unici. Anche molti turisti stranieri e italiani sono stati sanzionati.

Possibili sviluppi futuri

Le annullamenti delle multe potrebbero continuare a crescere, alimentati dalle denunce degli automobilisti. Si attendono ulteriori sviluppi per capire se altre contravvenzioni saranno contestate e annullate in futuro.