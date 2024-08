Rocchetta Nervina (IM) – Un grave incidente di canyoning ha coinvolto un escursionista di circa 30 anni nella località di Ponte Cin, a Rocchetta Nervina, in val Nervia, vicino a Ventimiglia. L’uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo una caduta di circa dieci metri mentre praticava canyoning.

Dettagli dell’incidente di canyoning

L’escursionista, stava affrontando una discesa lungo un torrente quando ha perso l’equilibrio e è precipitato in una gola rocciosa. La caduta ha causato un grave trauma alla colonna vertebrale, sollevando preoccupazioni immediate per le sue condizioni di salute.

Il canyoning, che combina escursionismo e discesa di torrenti utilizzando tecniche di arrampicata e immersione, è noto per l’adrenalina che offre, ma anche per i rischi significativi, specialmente in terreni impervi e scivolosi.

Interventi di soccorso e trasferimento al Santa Corona

I soccorritori, tra cui personale sanitario e vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Data la gravità delle ferite riportate dall’escursionista, è stato necessario l’intervento di un elicottero per trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, specializzato nel trattamento di traumi complessi.

Per ulteriori dettagli sull’incidente e aggiornamenti sulle condizioni del ferito, si rimane in attesa di nuove informazioni dalle autorità competenti.