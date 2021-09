Empoli-Samp, Candreva: Vittoria meritata che rappresenta continuità

Una vittoria voluta, cercata e ottenuta con merito. Antonio Candreva, autore dell’assist del vantaggio e del gol che ha chiuso la contesa, commenta con entusiasmo il 3-0 di Empoli.

«Vittoria meritata – taglia corto il numero 87 blucerchiato -. Abbiamo dato continuità alle partite precedenti, ma questo successo è già passato: ora dobbiamo pensare già alla difficile sfida che ci attende giovedì».

Soddisfazioni. «Lavoriamo bene in settimana, c’è entusiasmo – prosegue Candreva – Abbiamo ampi margini di miglioramento, vogliamo toglierci soddisfazioni anche se il campionato è ancora lungo. Sono contento per il gol e soprattutto che sia servito a chiudere una grande partita. La dedica? Questa volta è doppia: per la mia compagna Allegra e per mio padre, che oggi avrebbe compiuto gli anni».