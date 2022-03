Venezia-Samp, le statistiche della sfida di domani al Penzo

Il Venezia ha vinto soltanto due delle 11 sfide di Serie A contro la Samp, entrambe nel 1962 (2-0 sia a marzo che a dicembre); dopo il pareggio per 1-1 dello scorso dicembre, queste due squadre potrebbero impattare entrambe le partite stagionali di un singolo massimo campionato per la prima volta nella competizione. Nelle ultime due gare tra Venezia e Sampdoria in Serie A entrambe le squadre sono andate a bersaglio, ma non sono mai arrivate a tre di fila con almeno un gol per parte nel massimo campionato.

Venezia e Sampdoria non si affrontano in casa dei lagunari in Serie A dal 29 novembre 1998, gara terminata con un pareggio a reti bianche; l’ultima sconfitta interna dei veneti contro i blucerchiati nella competizione risale al 16 ottobre 1949, in una delle due occasioni in cui hanno incassato almeno sette reti in un match casalingo (3-7). Questa sarà la prima sfida tra Venezia e Sampdoria in casa dei lagunari nel girone di ritorno in Serie A; in generale nelle ultime due gare giocate in Veneto i padroni di casa hanno mantenuto la propria porta inviolata.