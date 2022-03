Pallanuoto, Bogliasco ko con Florentia quinto in Coppa Italia femminile

La RN Florentia si impone sulla Bogliasco 1951 nella finale per il quinto posto, che apre la seconda giornata dell’UnipolSai Cup, che assegnerà l’undicesima Coppa Italia femminile, in svolgimento al Polo Acquatico Frecciarossa. In un match equilibrato e costantemente in bilico, decide nel finale la doppietta di Giachi che fissa il conclusivo 10-8.

5° posto

BOGLIASCO 1951-RN FLORENTIA 8-10

BOGLIASCO 1951: Malara, De March, Cavallini, Cuzzupè 2, Mauceri, G. Millo 1, Lombella , Rogondino 3 (1 rig.), Paganello , Perazzoli, Carpaneto, Gagliardi 2, Rosta. All. Sinatra

RN FLORENTIA: Perego, Landi, Lepore 2, Cordovani 2, Gasparri , Vittori 1, Nesti 1 (rig.), Pantani , Giachi 3, Nencha 1, Amedeo, Banchelli . All. Cotti

Arbitri: Nicolosi e Ricciotti

Note: parziali 1-1, 1-3, 4-3, 2-3. Superiorità numeriche: Bogliasco 1/4 + 2 rigori e Florentia 5/7 + un rigore. Banchelli (F) para un rigore a Cuzzupè a 2’36 del primo tempo. In porta Malara (B) e Banchelli (F). Ammoniti per proteste il tecnico Sinatra (B) a 6’35 del terzo tempo e il tecnico Cotti (F) a 3’31 del quarto tempo. RN Florentia con 12 giocatrici a referto. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.