Venerdì 22 alle 21,15 Piazza Sisto IV a Savona ,incontro con Massimo Recalcati. Radici bibliche della psicoanalisi” ,Introduce Renata Barberis. Brani musicali a cura della flautista Silvia Schiafino. Ingresso gratuito. Per Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik e del Comune di Savona

La Legge del Dio ebraico è la Legge della parola. Essa sancisce l’impossibilità dell’uomo di farsi Dio e, nello stesso tempo, dona a esso la possibilità generativa del suo desiderio. In un lavoro senza precedenti, Massimo Recalcati (forse il più noto psicoanalista in Italia, Docente presso l’Università di Pavia e presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, già Università di Milano, Padova, Urbino e Losanna, autore di libri di grande successo) dimostra che non solo non c’è contrapposizione tra il logos biblico e la psicoanalisi, ma che quell’antico logos ne costituisce una delle sue radici piú profonde.

La critica freudiana della religione come illusione sembra condannare il testo biblico senza alcuna possibilità di appello. La psicoanalisi è sin nelle sue fondamenta atea perché non crede all’esistenza di un «mondo dietro al mondo» se non come una favola che serve ad attutire il dolore dell’esistenza.

La lettura delle Scritture che Recalcati propone rivela invece l’esistenza inaudita di radici bibliche della psicoanalisi. Non è una tesi teologica o una dimostrazione filologica, ma un effetto del suo incontro singolare con il testo biblico. Non si tratta di psicanalizzare la Bibbia, ma di riconoscere in essa la presenza dei grandi temi che verranno ereditati dalla psicoanalisi.