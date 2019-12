Venerdì 20 natale con rinfresco tombolata e sorprese

Il nuovo che si fonde con la tradizione, un neonato laboratorio e un negozio storico uniti per realizzare una grande festa di Natale

Venerdì 20 dicembre dalle ore 20 al Baccano Beach Club di via Gaslini, Moss by Marti, laboratorio di terrari, e Spinnaker, negozio di abbigliamento, festeggiano i propri clienti con un evento esclusivo, ad entrata libera, in perfetto stile natalizio. In programma un aperitivo, una tombolata e molte sorprese per tutti i presenti. Un evento unico, mai organizzato prima d’ora, che celebra l’amicizia dei rispettivi titolari, Martina Gallini e Marcello Podestà, e carico di significato per entrambe le attività: il grande successo per il brillante avvio del laboratorio di terrari di via Zara e i 30 anni di celebrati quest’anno da Spinnaker.

“Vorremmo che l’evento di Natale diventi una festa per tutti, per i nostri clienti, per gli amici che avranno il piacere di venire a salutarci, per le persone che hanno contribuito al successo delle nostre attività – spiega Martina Gallini – Sarà una festa ricca di gioia per respirare pienamente tutti insieme l’atmosfera natalizia.”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Marcello Podestà storico titolare del negozio di abbigliamento uomo e donna di via Caprera. “Ho subito accolto di buon grado l’idea di Martina perché ritengo sia anche un modo per festeggiare un grande traguardo – racconta -. La scomparsa di mio fratello Stefano ha lasciato un grande vuoto dentro tutti noi, l’idea della festa ci è venuta perché anche lui ne sarebbe stato entusiasta. Sarà anche un modo salutare le tante persone che in questi anni ci sono rimaste fedeli contribuendo alla crescita della nostra azienda. Dall’apertura ad oggi, passando per la ristrutturazione del 2004, il core concept è sempre stato quello di ricercare continuamente autenticità, originalità e novità a volte fino a spingersi un po’ oltre la moda del momento.”