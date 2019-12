Loano Solidale Live Show festa a favore di Samuele

Loano Solidale Live Show 2019, tradizionale festa solidale promossa dal Comune di Loano e da ”Eccoci Eventi” in collaborazione con numerose associazioni del territorio

Sono partner dell’iniziativa il comitato loanese della Croce Rossa Italiana, Cirfood, Castigamatti Creative & Web Farm e Radio Onda Ligure 101.

La manifestazione si terrà domenica 29 dicembre e quest’anno avrà come scopo primario la raccolta di fondi per finanziare cure mediche e interventi di assistenza a favore di tre amici del nostro territorio:

“Nelle ultime tre edizioni – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – la nostra festa solidale ha avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi a favore di

Visso, la cittadina della provincia di Macerata duramente colpita dal terremoto che nell’agosto del 2016 ha interessato il centro Italia. Lo scorso anno parte di queste risorse è stata utilizzata anche per l’acquisto di materiali ed attrezzature per il gruppo intercomunale di protezione civile di Boissano, Toirano e Loano”. “Quest’anno, invece, abbiamo deciso di devolvere i fondi raccolti a tre amici del nostro territorio. Uno di loro è il loanese Samuele Manfredi, grande promessa del ciclismo italiano che a dicembre dello scorso anno, mentre si stava allenando in sella alla propria bici, è stato vittima di un grave incidente stradale per ,il quale ora sta affrontando un lungo e difficile processo di riabilitazione. L’altro è Carlo Galiano, istruttore tecnico e coordinatore atletico della nostra struttura comprensoriale di Boissano, residente a Tovo San Giacomo, rimasto a sua volta coinvolto in un incidente stradale ai primi di ottobre. Una parte del denaro raccolto andrà a sostenere le spese mediche e riabilitative di Samuele e Carlo.

Un’altra parte, invece, sarà destinata a Daniela Rizzuto, nostra concittadina portatrice di handicap che quest’anno ha dato il via in maniera autonoma a due raccolte fondi con le quali finanziare l’acquisto di un’auto attrezzata per le sue esigenze”.

“Lo scorso anno il ‘Loano Solidale Live Show’ ci ha consentito di raccogliere fondi molto utili per aiutare gli amici di Visso, che si sono ritrovati a fare i conti con una catastrofe naturale di vaste proporzioni, ed i nostri volontari di protezione civile, sempre pronti ad andare in soccorso di chi si trova in difficoltà. Ora chiediamo a tutti i loanesi ed ospiti di manifestare ancora una volta quella generosità e quello spirito di comunità che da sempre contraddistingue la nostra città e di aiutare tre amici che, per ragioni diverse, hanno bisogno di tutti noi”.

Domenica 29 dicembre a partire dalle 17 sul palco allestito presso il PalaGarassini di via Matteotti si esibiranno il gruppo swing delle Ladiesgang e la giovanissima cantante Corinna Parodi. Conduce la serata la showgirl loanese Elena Ballerini.

Con l’acquisto del biglietto, ad offerta minima di 10 euro, si potrà assistere allo spettacolo e gustare l’apericena preparato da Cir Food. I ticket sono acquistabili in prevendita tutte le mattine presso la sede della Croce Rossa Italiana di piazzale Aicardi 5 (di fronte al supermercato Coop sulla via Aurelia) e presso le numerose associazioni sportive e di volontariato che collaborano alla manifestazione. Sarà possibile acquistare il ticket anche il giorno stesso dell’evento tramite le casse del palazzetto dello sport.

Le Ladiesgang sono Consuelo Orsingher (direttore e soprano), Bruna Vergottini e Marta Menozzi (mezzo soprano), Nicla Castelli e Simona Mazza (contralti). Insieme formano un gruppo vocale femminile assolutamente non convenzionale. L’ascesa rapida e di impatto nel panorama musicale, ha visto l’ensemble esibirsi in concorsi nazionali ed essere ospite in programmi e format televisivi. Le Ladiesgang presentano un repertorio dal gusto swing, frizzante e coinvolgente, che non manca di aprire finestre di riflessione sulla realtà “al femminile”, ma sempre in chiave spiritosa, leggera e autoironica. I brani spaziano dalle più famose canzoni italiane degli anni trenta e quaranta (“Tulipan”, “Ma le gambe”, “Ba-babaciami piccina”) a diverse composizioni originali. Le cinque componenti della gang in rosa condiscono sempre le loro esibizioni canore con uno spettacolo a metà tra il teatro e il cabaret, capace di coinvolgere,entusiasmare e divertire il pubblico.

Sono apparse in “Maratona Telethon” su Rai 2, “Doreciackgulp” di Vincenzo Mollica su Rai 1, “Voci in ,piazza” su Antenna Tre, “Uno Mattina” su Rai 1, “Tg1 Cultura”, nella stagione 2015 di “Domenica In” e su Rai Radio 2, TV Sat 2000, Teleunica Lecco e Sondrio. Le Ladiesgang sono salite sul palco di “Donne in cANTo”, manifestazione nazionale in onda su Radio Italia. Si sono esibite al Pala Banco di Brescia con artisti del calibro di Noemi, Patty Pravo, Syria, Silvia Mezzanotte, Anna Tatangelo, Paola Turci.

Le Ladiesgang sono state protagoniste di Casa Sanremo, area ospitalità allestita dal Consorzio Gruppo Eventi in occasione del Festival della Canzone Italiana, in cui artisti, giornalisti, produttori e addetti ai lavori si incontrano per confrontarsi. Nell’ambito di questa fucina di creatività, che si muoveva di pari passo col Festival della canzone italiana, hanno partecipato a trasmissioni (Agon Channel), eventi collaterali, interviste per diverse emittenti (Radio due, Rai Isoradio, Radio Ldr ecc) e sono state riprese dalle telecamere di Rai uno, cantando al microfono di Vincenzo Mollica per lo speciale Tg1 (in onda per tutta la settimana del Festival di Sanremo) e “Uno Mattina”.

Corinna Parodi è nata l’8 ottobre 2002 a Pietra Ligure. Frequenta il liceo delle scienze umane /(indirizzo classico) presso l’istituto “Redemptoris Mater “ di Albenga. A Loano studia: danza classica, danza ,contemporanea e flamenco presso la scuola civica “AttimoDanza” diretta da Lorella Brondo; canto sotto la ,guida del maestro Teo Chirico, pianoforte e solfeggio sotto la guida del maestro Alessandro Collina.

E’ risultata prima classificata al 29^”Festival dello Zucchino d’oro” di Albenga nel 2007; ha ottenuto una menzione speciale al al 30^ “Festival dello Zucchino d’oro” Albenga 2008. E’ stata semi-fiinalista al

“Sanremo Music Award” nel 2016, prima classificata al “Margherita d’oro” di Albenga nel 2016 e ospite al Giardino del Principe in “Loano una città per sognare “ nell’estate 2016. E’ stata prima classificata al ,“Margherita d’oro” di Albenga nel 2017 ed ha superato la prima tappa a Genova del “Tour MusicFest” nel 2017. Ha ottenuto il premio speciale “Martinarte” per la categoria 14-17 a “Sotto le Stelle” di Francavilla Fontana nel 2017; nel 2017 ha partecipato al Cet “Music Camp”del TMF; si è classificata prima nella ,categoria giovani a “Una canzone dal cuore” ad Asti nel 2017.

E’ stata finalista al “Musica è” di Tarquinia nel 2018, seconda classificata al “Margherita d’oro” nel 2018 e ,finalista a “Un Mare di Stelle” di Arenzano nel 2018 per la sezione cover. Frequentail “Musical Weekend” di F. Cipriani e B. Borraccini a Milano nell’anno accademico 2017/2018 e debutta nel ruolo di “Alice” in

“Che Pasticcio in casa Addams”. Collabora alla realizzazione del brano “Lone” dell’album “World of Wanderlust”di Godylart a Milano nel 2018. Nel 2018 interpreta “Caterina” nel musical inedito di Teo Chirico “Issa Brassa… il miracolo dell’amore” a Loano; partecipa al “Summer Intensive del TMF” nel luglio

2018; si classifica quarta alla finalissima di “Fuori Classe Talent” a Tortoreto Lido nel 2018, terza al ,“Gazebo Voice” di Canelli nel 2018 e prima al “Sanremo Artist Talent” di Bussolengo nel 2018.

Frequenta il nuovo anno accademico 2018/2019 del “Musical Weekend”di F. Cipriani a Milano: qui ,perfeziona lo studio della danza classica ,tip tap, canto, recitazione e dizione e debutta nel ruolo di Maria ,nel musical “Tutti assieme appassionatamente”. Nel gennaio 2019 è selezionata tra i primi 40 candidati

Roma; a maggio 2019 riceve il “Premio Lab ” tra i finalisti di “Musica è” nella sezione cover ad Albano Laziale; nello stesso mese di maggio è selezionata al “OFF Side” per la sezione cover al Salaria Sport Village di Roma; è ospite al Teatro Ambra di Albenga per la compagnia teatrale in “Il Circo della vita”; è finalista al concorso “Un mare di stelle” di Arenzano nel 2019 per la sezione inediti; è terza classificata junior al “Concorso Esplosioni di voci Città di Recco” nel 2019.