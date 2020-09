Venerdi 2 ottobre (17.30) cabaret con Carlo Denei alle Cantine Gambaro di Ge-Struppa

Appuntamento con il cabaret venerdì alle 17.30 alle “Cantine Gambaro” di Via Rio Torbido a Genova Struppa.

Ci sarà infatti un incontro con il comico, scrittore e autore televisivo Carlo Denei che racconterà in chiave ironica come ha vissuto il lockdown e come l’hanno vissuto i liguri.

Sarà l’occasione per Denei di mostrare e leggere alcuni passaggi del suo ultimo libro “Come se fossi sano, quasi un manuale per ipocondriaci”.

Per questo l’incontro a come tema “Come vive un ipocondriaco ligure in tempo di Covid?”

L’ingresso e lo spettacolo alle cantine Gambaro è gratuito, ma occorre prenotarsi, nel rispetto delle normative anti Covid19.

Il numero da chiamare è il 3394655319.

Il divertimento è assicurato!

Franco Ricciardi