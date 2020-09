Venerdi 2 ottobre (21.30) a Sestri Ponente si ride con Andrea Di Marco

Ormai è assodato: a Sestri Ponente la trattoria “Barisone” di Via Siracusa -una traversa della centralissima Via Merano – si sta affermando come il vero e proprio locale del cabaret a Genova.

Sulla scia di tanti grandi artisti che si sono esibiti in questi ultimi mesi, ecco approdare a Sestri venerdì 2 ottobre alle 21.30 Andrea Di Marco, che con il suo virale “Milano suca!” sta spopolando in Rete.

Andrea Di Marco è nato a Genova nel 1969, è un comico e cabarettista italiano, volto di Zelig, Colorado, Mai dire…, Ciro il figlio di Target, Comedy Central e Quelli che il calcio.

Membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche, Andrea Di Marco è il volto e fondatore del “Movimento Estremista Ligure Basta Milanesi”, goliardico partito politico noto per i divertenti comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria.

Il titolo dello spettacolo, che ancora una volta coniuga divertimento e buona cucina è “Ce n’è per tutti: musiche e mugugni di un estremista ligure”.

Più che uno spettacolo, si tratta di un divertente sfogo dell’affermato comico genovese.

Tra crisi globali e pandemie, Andrea Di Marco va alla ricerca delle nostre radici, dalla musica all’appartenenza geografica; nel corso della serata, sul palco “Barisone” andranno in scena monologhi, canzoni e comizi che ci parlano di cosa eravamo 20 anni fa o di cosa saremo tra 20 minuti.

Quello che racconta Di marco è il racconto di una storia: la nostra! Insomma, la somma di tante storie, dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle persone che amiamo, del mondo che ci circonda.

E poi, durante lo spettacolo, si canta tutti insieme, come in un rito profano. Non c’è da preoccuparsi: ce ne è proprio per tutti!

I testi dello spettacolo sono di Andrea Di Marco, Andrea Carlini e Graziano Cutrona.

Un appuntamento da non perdere, per chi ama il divertimento sano e… genovese!

Franco Ricciardi