SAVONA. 13 GIUG. Veleggiate e regate per diverse classi sono in programma nel fine settimana, per la gioia degli appassionati degli sport velici.

A Loano sabato pomeriggio arriveranno le imbarcazioni che parteciperanno, sul litorale savonese di ponente, alla veleggiata Savona- Loano- Savona. La partenza è prevista per sabato mattina alle ore 10 e 30 da Savona, l’ arrivo è invece previsto a Loano verso le ore 17.Domenica percorso inverso: partenza da Loano, ancora alle 10 e 30 per fare ritorno a Savona verso le 17. La veleggiata di due giorni è organizzata dallo Yacht Club Savona in collaborazione con la Marina di Loano ed il Circolo Nautico di Loano.

A Sanremo martedì è in programma invece la regata sociale per la classe Optimist, organizzata dal CV Capo Verde, in collaborazione con lo YC Sanremo.

A Cogoleto sabato si svolgerà il Memorial Davide Ulivi per la classe Optimist; ad organizzarlo è il Circolo Velico Cogoleto.

Ad Arenzano domenica è in programma la Coppa Onofrio Toso, riservata agli Optimist. L’ evento è organizzato dal CV Arenzano.

A Lerici sabato e domenica scenderanno in acqua le imbarcazioni della classe Meteor. In palio c’è la Coppa Maralunga. Ad organizzare la manifestazione è il Circolo Velico Erix.

A Santa Margherita Ligure sabato è prevista la disputa della prima giornata del Campionato del Tigullio – Trofeo Renato Lombardi per le classi Dinghy 12’ e Laser, organizzato dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure. Sempre a Santa Margherita Ligure, ma domenica, si svolgerà invece la classica Coppa Tre Porti per le classi Dinghy 12’ e Laser; anche questo evento è organizzato dal CV S. Margherita Ligure.

A Rapallo sabato si svolgerà la Veleggiata del Tigullio organizzata dalla LNI Rapallo, mentre domenica è previsto il raduno velico estivo organizzato dal Circolo Nautico Rapallo.

PAOLO ALMANZI