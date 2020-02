Vela, week end di chiusura per l’Invernale del Tigullio

Si chiuderà sabato e domenica prossimi nelle acque di Lavagna la 44° edizione del Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal Comitato Società Veliche del Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV San Margherita Ligure, le sezioni LNI di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, lo YC Sestri Levante unitamente allo YCI.

Sono in archivio, dopo le prime due manche e il week end d’apertura della terza, ben 10 prove. La situazione del gruppo A della classe ORC vede “Suspiria the Revenge” condurre con ampio margine sugli inseguitori. Attualmente, infatti, il Swan 42 Club di Antonino Venneri (YC Punta Sardegna) precede Bel Rebelot di Sergio Brizzi (YC Chiavari) e Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI). Nel gruppo B guida Free Lance di Federico Bianchi (LNI Chiavari e Lavagna) con buon margine su Tekno (Piero Arduino-LNI Genova) e Baciottinho (Roberto Gagliardi-CV Bellano). Nella classe Libera A partita apertissima tra Jonathan Livingston (Giorgio Diana-CN Lavagna) e Aria. Nella classe Libera B il favorito è Miran di Sergio Somaglia (CN Marina Genova Aeroporto). Il testa a testa tra i J80 riguarda jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) e J Bes di Alberto Garibotto (LNI Chiavari e Lavagna).

“Sta per andare in archivio un’edizione particolarmente impegnativa con l’organizzazione di una manche in più ambientata nel golfo Marconi – afferma Franco Noceti, presidente del Comitato Circoli Velici del Tigullio – Aumenta il tasso di spettacolarità dei confronti con diverse categorie ancora incerte sull’esito finale”.

La 44° edizione della rassegna velica invernale d’altura del Tigullio è sostenuta da Porto di Lavagna che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento

e Quantum assieme a Grondona. Da segnalare che sabato 8 febbraio la conviviale dell’Invernale del Tigullio si terrà presso il ristorante Ciupin di Chiavari