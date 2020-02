Giusto sta ultimando il libro sul suo Cammino di San Martino

SAVONA. 8 FEBBR. Sono stati comunicati nei giorni scorsi i dati relativi alla bella avventura compiuta dal nostro concittadino Sergio Giusto la primavera scorsa, accompagnato da Gianfranco Radini. L’ artista camminatore albenganese, che ha percorso più di 1.200 chilometri, dalla città Natale di San Martino fino alla “Città delle Torri”, è stato seguito nel suo cammino da migliaia di persone, oltre venti mila ed ora sta ultimando la stesura di un libro in cui racconterà la sua esperienza.

Non solo i quotidiani liguri, veneti e stranieri hanno dato risalto all’ impresa di Sergio, ma altre fonti hanno tenuto informati i suoi fan: la sua personale pagina Facebook e quella Fb NewPilgrimAge, il noto blog di Stefano Pezzini “Liguria e Dintorni” (che quotidianamente lo intervistava a fine giornata), numerosi quotidiani on line fra i quali Liguria 2000 News, Liguria Notizie, Mediterranews ed il social Twitter. Proprio attraverso quest’ ultimo network, che ha rilanciato gli articoli a lui dedicati dalle ultime tre testate citate, lo hanno seguito oltre 16 mila fans che sommati agli altri social portano ad un numero di oltre ventimila seguaci.

“Sono felice – ci ha confessato Sergio Giusto – nel venire a sapere questi dati, cioè che così tante persone, ben oltre 20 mila, hanno seguito con interesse la mia avventura. Mi sembra una bella notizia. In fondo la mia impresa non ha avuto nulla di eccezionale, ma forse è sembrata a tanti una cosa bella, sincera, nata dalla fede e dal desiderio di fare qualcosa per la mia città. In fondo questo percorso è stato soltanto un tassello di un progetto che è molto più ampio e coinvolge molte altre persone”.

In effetti Sergio ha tracciato il Cammino di San Martino da Pavia ad Albenga ed ha preso contatti lungo il percorso italiano (dal confine fine a Pavia) per fare in modo che vengano completati i tracciati ancora da migliorare, o completare e che si possa cosi finalmente parlare in maniera concreta del nuovo Sentiero di San Martino.

Intanto il progetto prosegue: dopo la mostra, che ha avuto un notevole successo di pubblico e che è stata realizzata in collaborazione con il Comune, i Circoli Didattici di Albenga, le Acli di Savona e l’ Istituto Internazionale degli Studi Liguri, si sta passando alla realizzazione di un libro-guida a cui Sergio sta già lavorando da qualche tempo, con la attenta supervisione di Gerry Delfino.

Il Progetto pluriennale e transnazionale NewPilgrimAge Interreg Central Europe è approvato e cofinanziato nell’ambito del Programma Interreg Central Europe, nel quadro della politica di coesione fra popoli dell’Unione Europea.

CLAUDIO ALMANZI