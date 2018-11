Vela, Roby e 14 e Voscià hanno vinto le regate a Celle Ligure

“Roby e 14” di Massimo Scheroni e “Voscià” di Aldo Resnati sono stati i due grandi protagonisti delle spettacolari regate svoltesi al largo di Celle Ligure e valide quale prova del 29esimo Campionato Invernale del Ponente. Una Tramontana distesa ha consentito al Comitato di Regata di far svolgere una prova sul campo al largo di Celle, con prima partenza per le classi ORC/IRC e dieci minuti più tardi per l’ORC Gran Crociera e le imbarcazioni classe Libera. Alla partenza vento attorno ai 20 nodi, con raffiche fino a 25, che nel corso della regata è andato pian piano calando.

Al traguardo prima in tempo reale “Roby & 14”, il Farr 40 di Massimo Scheroni della Lega Navale di Savona, mentre in compensato si è aggiudicato la prova “Voscià”, il Comet 45S di Aldo Resnati, della Lega Navale di Milano. Al terzo posto “Spirit of Nerina”, l’X-35 OD di Paolo Sena, del Varazze Club Nautico. Nei vari raggruppamenti vittoria “Voscià” fra gli ORC 0-2, di “Spirit of Nerina “ negli ORC 3, mentre nell’ORC 4-5 la vittoria è andata a “Sangria”, l’Elan 31 di Carlo Sebastiano Tadeo, del Circolo velico Forza e Coraggio Le Grazie.

Per quanto riguarda le classifiche stilate secondo l’ IRC il successo è invece andato a “Spirit of Nerina” che ha preceduto “Controcorrente”, l’XP 33 di Luigi Buzzi, del Circolo Nautico Celle Ligure e “Robi e 14”. Nei due raggruppamenti si sono imposti “Roby e 14” sulla flotta degli IRC 0-2, “Spirit of Nerina” in quello IRC 3-5.

Fra le imbarcazioni che hanno gareggiato come Gran Crociera per primo ha raggiunto il traguardo “Imagination 3”, il Gulliver 57 di Carlo Gullotta, del Varazze Club Nautico. In tempo compensato ha invece avuto la meglio “Wing”, il First 40.7 di Gianandrea Saettone della Lega Navale di Savona, che ha preceduto “Bilbo”, l’Oceanis 331 di Mario Scolari, Varazze Club Nautico, e “Gromit”, il Finngulf F37 di Luigi Pellini, del Varazze Club Nautico. Nei due raggruppamenti “Wing” ha vinto fra i Gran Crociera 0- 3 e “Bilbo” in quello da 4-5.

In classe Libera infine si è imposta “Adrenalina”, il Farr 31 di Saverio Blandino. Il prossimo appuntamento con il Campionato Invernale del Ponente è per sabato e domenica 1 e 2 dicembre. Il Campionato è reso possibile grazie alla ospitalità del Marina di Varazze ed al sostegno degli sponsor Bar Boma e Rolecha, che da anni collaborano attivamente con gli organizzatori.

PAOLO ALMANZI