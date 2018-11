Riaperto corso Perrone: sarà monitorato da sensori | Video e Foto

Con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia stamane a Genova è stato riaperto corso Perrone, la strada che passa sotto il Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto.

L’apertura è stata effettuata con la rimozione delle transenne da parte del sindaco e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci e del governatore ligure Giovanni Toti.

Corso Perrone sarà monitorato quotidianamente dai sensori, come già avviene per via 30 Giugno.

Il ritardo di questa mattina era stato causato proprio dall’attività di questi sensori.

Ora la strada sulla sponda destra del Polcevera ricollegherà la vallata con il resto della città.

Proprio per regolamentare lo scorrimento della strada in caso di allarme da parte dei sensori, sono stati posizionati due nuovi pannelli luminosi che informeranno da ora in avanti della situazione di via 30 Giugno e corso Perrone.

Uno è stato posizionato a Bolzaneto, non distante dall’ipercoop, l’altro all’altezza del cosiddetto Ponte degli Alpini.