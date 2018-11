CasaPound festeggia anniversario sede Genova: candidati nei Comuni alle prossime elezioni

In occasione del primo anniversario dell’apertura della sede genovese, Casapound per sabato 24 un incontro politico intitolato:”Genova: direzione futuro”.

L’appuntamento è alle 17 in via Montevideo 53 rosso. Intervengono Ettore Rivabella e l’ex vicepresidente di Regione Liguria Gianni Plinio.

Alle 20 ci sarà poi un incontro con tutti i militanti e simpatizzanti per festeggiare l’anniversario.

“Raddoppio degli iscritti – hanno dichiarato oggi Rivabella e Plinio – raccolta firme che ha consentito la presenza in tutti i collegi liguri alle ultime elezioni politiche, intensificazione delle collette alimentari a favore delle famiglie italiane disagiate, iniziative culturali e di tutela ambientale, presenza costante in Valpolcevera e impegno nelle principali scuole medie superiori attraverso i giovani di Blocco Studentesco.

Sono i principali risultati di CasaPound nel corso di un anno dall’apertura della sede.

Massimo sarà l’impegno in vista delle prossime elezioni amministrative in alcuni Comuni della nostra Provincia ed è in fase di predisposizione un piano di interventi sul fronte della sicurezza e del disagio nei quartieri cittadini periferici.

Anche a Genova, in sintonia con le indicazioni del presidente Gianluca Iannone e del segretario Simone Di Stefano, CasaPound vuole mettere le solide premesse per una trasformazione del movimento in partito politico, andando a conquistare il consenso strada per strada con l’obiettivo di far ripartire la nostra Città cominciando dalle fasce più deboli e quindi di rifondare la Nazione facendo tornare gli Italiani padroni del proprio destino”.