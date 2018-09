Vela, Coppa Bruzzoni: dominio di Arenzano

Vento medio leggero e variabile a Varazze per l’edizione 2018 Coppa Challenge “Beppe Bruzzone” che ha visto in mare una quarantina di concorrenti della classe Optimist, equamente suddivisi fra Juniores e Cadetti.

Partenza accorpata per entrambe le categorie, con un primo via alle 11:56 con vento attorno ai 4 nodi da 90 gradi. Bordo in terra per i migliori, che si trasforma in un boomerang a causa di un consistente salto di vento a destra che favorisce nettamente chi ha scelto il bordo in fuori. Seconda prova con partenza alle 13:33 e vento sempre attorno ai 4 nodi ma questa volta da 150 gradi circa. Prova più regolare che si conclude alle 14:03 consentendo al Comitato di Regata di dare rapidamente il via, anche perché il vento costante non richiede di modificare il campo di regata.

Fra i Cadetti alla fine la spunta di un solo punto Gianmarco Postiglione, CV Arenzano, davanti a Edoardo Pastorino, CN Ilva, e a Gabriele Bellando, CN Albenga. Prima delle ragazze Irma Fedeli, Varazze Club Nautico.

Il Trofeo Argenta per il primo dei nati nel 2009 va invece a Nicolas Margaria, CN Ilva. Premio al più giovane in assoluto a Gaoussou Baratella Coulibaly del Varazze Club Nautico.

Arenzano vince anche negli Juniores, con Federico Sansone sul gradino più alto del podio, davanti a due varazzini, Filippo Rogantin e Dario Deambrogio. Prima delle ragazze Chiara Autano, anch’essa del Varazze Club Nautico.

Prossimo appuntamento varazzini per gli Optimist il 24 e 25 novembre con il Trofeo Lupi.