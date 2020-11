Varazze, l’arte deve sopravvivere ai tempi di pandemia

In tempi di COVID-19 la Gallery Malocello presenta online, un Artista a settimana

In tempi di pandemia da Covid-19, con conseguente attuale annullamento di mostre ed eventi culturali, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n. 37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, chiusa fino a nuove disposizione delle competenti Autorità, in accordo con i propri soci propone a concittadini, gentili ospiti e fans tutti, una temporanea alternativa consistente nella programmazione espositiva online, sulle pagine di PonentevazzinoNews, denominata: “Un Artista a settimana” con in evidenza la

Questo nuovo progetto inizia, in ordine alfabetico, con la presentazione dell’artista Adriana Podestà (Adri).

Sarà così possibile ammirare on-line le opere che l’artista ha presentato nella sua ultima esposizione, allestita nella prestigiosa e storica sede del Gruppo Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

L’artista genovese Adriana Podestà (in arte Adri), da tempo perfettamente inserita nel “Gruppo Artisti Varazzesi”, nel 2002 incomincia un percorso artistico dipingendo ad olio e prediligendo lo stile figurativo, ricevendo significativi riconoscimenti in concorsi artistici di grande rilevanza. Le sue opere con testi critici sono presenti su cataloghi e rivista d’arte Overart. Partecipa a numerose collettive in Italia e una in Russia, presso l’Università di Yeletz-Mosca ed in Bulgaria presso National TV e Radio Blagoevgrad.

Le sue mostre personali riscuotono sempre molto successo e sono apprezzate sia dagli appassionati e sia dai critici d’arte. Di lei ha scritto una interessante recensione il Dr. Giorgio Siri. Ne riportiamo alcuni passaggi: «… Con richiami sia al russo Serov, per il realismo vibrante, sia alla scuola dei pittori liguri, con echi dell’impressionismo, specialmente nelle sue letture “femminili”, con una sua indelebile nota di brillante cromatismo, con paesaggi sospesi tra realtà e sogno, Adriana Podestà si conferma autrice originale e intrigante. La sua pittura possiede una brillantezza di colore esclusiva, la percezione di una luce diffusa, sempre presente, una particolarità di dettaglio che ne costituiscono il “segno” del tutto personale!»