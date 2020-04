Valutazione di Impatto Sanitario all’Università di Genova

Dopo il successo del Master, all’Università di Genova anche un Corso di Perfezionamento

Nel 2018 l’Università di Genova ha organizzato il primo Master universitario sul tema della Valutazione di Impatto Sanitario. Quest’anno, in seguito al successo del Master e agli esiti lavorativi dei partecipanti, è stata approvata una seconda edizione nella forma del Corso di perfezionamento per consentirne la fruizione anche a persone già impegnate in altre attività, come lavoratori o dottorandi.

Il Corso di perfezionamento VIS risponde all’esigenza di formare i partecipanti sul tema che si è dimostrato cruciale in questi mesi: in che modo è possibile realizzare una corretta valutazione di impatto sanitario sia rispetto a siti industriali presenti sul territorio che a fenomeni improvvisi di inquinamento e di contaminazione? Esistono dei criteri perché aspetti sanitari parlino con quelli statistici ed economici? Più in generale: è possibile costruire scientificamente una valutazione di impatto sanitario che tenga conto di tutte le variabili in gioco, attuali e potenziali? Esiste una relazione tra inquinamento ambientale areodiffuso ed effetti clinici delle infezioni da virus respiratori a RNA (Covid-19, Orthomyxoviridae)?

La drammatica esperienza dell’emergenza sanitaria attuale ci ha dimostrato la complessità di tale valutazione e la necessità di coinvolgere competenze apparentemente distanti, senza le quali, tuttavia, la composizione del quadro scientifico e la comunicazione alla cittadinanza risultano estremamente difficili e, talvolta, rischiosi.

Per questo motivo sono già iscritti al corso laureati in medicina ma anche in scienze politiche, economia, chimica e biologia. Tra gli iscritti attuali, alcuni hanno anche beneficiato di un voucher messo a disposizione da Regione Liguria, attraverso il Fondo Sociale Europeo. “Effettuare oggi una Valutazione di Impatto Sanitario – dice il Prof. Alberto Izzotti, Direttore del corso e Ordinario di Igiene generale e applicata presso l’Università di Genova – significa estenderne l’analisi dal solo mondo industriale e produttivo alla comunità umana in generale. Apprendere le modalità per costruire una solida Valutazione di Impatto Sanitario significa oggi acquisire una competenza fondante e trasversale non solo per le professioni mediche ma per tutte quelle che sono implicate in questa tematica”.

Il corso, promosso in collaborazione con il Consorzio Ticass, soggetto gestore del Polo Regionale di Ricerca “Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile”, prevede la frequenza di 4 giornate al mese, da maggio fino a dicembre 2020.

Le attività, sicuramente fino a luglio, saranno organizzate con incontri in streaming su piattaforma dedicata.

Iscrizioni al Corso di perfezionamento VIS entro il 6 maggio 2020.