Vallecrosia, schianto contro auto parcheggiate: due feriti

Vallecrosia – Poco prima delle 5 di questa mattino, si è verificato un incidente in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia, in provincia di Imperia.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro alcune auto parcheggiate.

L’incidente ha provocato il ferimento lieve di due donne, una delle quali è stata trasportate in codice giallo all’ospedale di Sanremo. L’altra è stata trattata sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica Alfa 3, i volontari della Croce Rossa di Bordighera e della Croce Azzurra di Vallecrosia.

Una volta rimossi i veicoli incidentati, la strada è stata riaperta al traffico. Sul posto anche i carabinieri.