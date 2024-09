Mostre al Centro di Cultura degli Avvocati di Genova

Shopping Bag d’Artista, la Personale Fotografica “Contrasti” e l’Anteprima “Segni di Pietra”

In occasione della Giornata Internazionale senza Sacchetti di Plastica, mercoledì 11 settembre 2024, alle ore 17:30, presso i locali del Centro Cultura Formazione e Attività Forensi in via XII Ottobre 3, sarà inaugurata la II edizione della mostra “Shopping Bag d’Artista”.

L’evento vedrà la partecipazione di 19 artisti che hanno dipinto, decorato o ricamato circa 25 shopping bag di tela, le quali saranno messe in vendita al prezzo simbolico di 15 euro ciascuna.

Parte del ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà di erogazioni liberali intitolato all’avv. Giovanni Battista De Gregori.

Dopo l’introduzione alla mostra da parte dell’avv. Gabriella De Filippis, sarà presentata l’anteprima della mostra “Segni di Pietra”, prevista per i primi mesi del prossimo anno.

Questa mini esposizione di circa 15 acquerelli dell’artista e architetto genovese Patrizia Pittaluga ci guiderà attraverso i palazzi e le opere realizzate a Genova tra il medioevo e il periodo liberty.

La giornata si concluderà con l’inaugurazione della mostra fotografica “Contrasti”, dove saranno esposte circa 40 fotografie scattate dall’avv. Pier Guido Del Bianco durante due dei suoi numerosi viaggi.

Le foto ritraggono la città di Kathmandu, prima e dopo il terremoto del 2015, e la città di Lhasa. Lo stesso avvocato illustrerà le foto e condividerà aneddoti legati ai suoi viaggi.

Saranno presenti all’inaugurazione l’avv. Stefano Savi, Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, e l’avv. Gabriella De Filippis, responsabile degli eventi artistici e culturali del Centro Cultura e organizzatrice delle mostre.

Per l’occasione, l’Ordine degli Avvocati di Genova offrirà un aperitivo ai partecipanti.

Inoltre, saranno realizzati tre video dedicati a ciascuna delle tre mostre, con le foto delle opere esposte, disponibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito web del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi.

Le mostre saranno visitabili fino al 30 settembre 2024, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:00.