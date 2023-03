Val di Vara, auto contro pulmino: muore 62enne

E’ successo stamane. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo

Questa mattina si è verificato un incidente mortale sulla provinciale 566 della Val di Vara tra un’auto e un pulmino che stava trasportando alcuni atleti di rafting.

A morire un uomo di 62 anni, Massimo Gioan che viaggiava a bordo della vettura.

Illesi autista e gli atleti a bordo del pulmino.

Per cause ancora da accertare, l’auto, nell’affrontare una curva poco dopo il bivio di Cornice, nel comune di Sesta Godano in via Mangia, nello spezzino, ha impattato violentemente contro il pulmino che procedeva in direzione opposta.

Per il guidatore, residente a Borghetto Vara, nonostante l’intervento degli operatori del 118 che hanno provato a rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato colpito da malore poco prima dell’incidente.

La strada provinciale è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso (Un’ambulanza della P.A. di Carro, l’automedica del 118 Delta 3 di Brugnato, un’ambulanza della PA di Brugnato, un’ambulanza della Croce Rossa di Sesta Godano, l’elicottero Drago dei VVF e l’elicottero della Capitaneria di Porto).