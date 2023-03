Spettacolari sfide alla Settimana d’Altura di Alassio

Sarchiapone Fuoriserie e Rachistar in testa dopo tre regate

SAVONA. 18 MARZ. Alla Settimana Internazionale della vela “Sarchiapone Fuoriserie” e “Rachistar”, sono in testa alle classifiche dopo due giornate e tre prove disputate.

Gianluigi Dubbini (“Sarchiapone Fuoriserie”) guida la classifica IRC davanti a “Il Pingone di Mare III” (Federico Stoppani) e “Beatrice” (Gianpiero Francese).

Massimo Schieroni (“Rachistar”, che ha bordo ha anche Giani Sommariva) guida in ORC classe B e precede Federico Felcini e Guido Santoro (“Capitani Coraggiosi”) e “Skarp” (Vincenzo De Falco). Dubbini, con Sarchiapone, è primo anche nella ORC classe D davanti a “Farfallina 2” (Davide Noli) e “Velasquez” (Luigi Buzzi).

Il due volte Campione del mondo “Low Noise II” di Valerio Luigi Dabove (dal carniere davvero invidiabile: oltre a due titoli mondiali, tre successi ad Alassio nel 2014, 2015 e 2016, Coppa Dallorso, Campionato del Tigullio etc.), per ora è soltanto quarto nel Gruppo ORC 2.

Quest’anno la manifestazione ha portato una importante innovazione: “Oltre alla tradizionale classifica che ha reso famoso il nostro circolo velico – spiega il presidente Carlo Canepa-la manifestazione mette in palio la prestigiosa Coppa dei Campioni.

Si tratta di una classifica speciale che viene elaborata esclusivamente per quelle imbarcazioni che si sono piazzate ai primi tre posti nei cinque Campionati Invernali 2022/2023 Golfo Tigullio, Marina di Loano, West Liguria, Del Ponente e Della Lanterna”.

Ancora una volta dunque il Circolo Nautico Alassio, nello specchio acqueo compreso tra l’Isola Gallinara e Capo Mele, ospita un appuntamento di grande rilievo. “E’ una lunga storia quella legata a questo appuntamento velico – spiegano dal Cnam – Un tempo in queste regate si potevano vedere le novità di assoluto prestigio che poi avrebbero legato il proprio nome alla Coppa America.

Da qui sono passati i migliori timonieri e prodieri italiani. Oggi Alassio rimane un’importante data nel calendario velico italiano, forte della sua storia e delle sue tradizioni veliche”.

Oggi la flotta verrà ripresa dalle telecamere della tivù italiana durante il passaggio della Milano-Sanremo e la Baia del Sole verrà così vista da centinaia di milioni di spettatori. Anche per questo c’è grande orgoglio in Comune: “E’ una bella soddisfazione – commenta Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport – sapere che saremo visti da così tanto pubblico. Inoltre vedere tornare a salire il numero delle barche iscritte è un chiaro segnale di ripresa del movimento e dell’ottimo operato del Circolo, che nel tempo resta fedele alla sua straordinaria tradizione.

Il Cnam è infatti noto non solo per il numero di grandi campioni che ha dato alla Vela, ma anche per aver sempre organizzato eventi di straordinario valore sportivo nazionale e internazionale.Cnam, Marina di Alassio e Comune insieme portano avanti un’eredità storica e sportiva unica, fiore all’occhiello della città”.

Soddisfatto anche il presidente della Marina di Alassio: “Quest’anno il numero delle barche è aumentato anche grazie all’ idea di proporre la Coppa dei Campioni- spiega Rinaldo Agostini – Tuttavia la proposta di far gareggiare solo gli ORC e gli IRC ha tolto la possibilità ad altre divisioni ed ai Gran Crociera l’opportunità di schierarsi al via: mi riferisco a tanti velisti che hanno partecipato ai vari Campionati Invernali ed hanno chiuso anche loro ai primi tre posti delle classifiche, ma non possono gareggiare.

E questo è stato un vero peccato perché aprire ai Crociera avrebbe voluto dire avere ad Alassio un maggior numero di imbarcazioni ed una flotta ancor più spettacolare”.

CLAUDIO ALMANZI