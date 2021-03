Vaccino Sputnik anche per i liguri? Niet di Toti: solo vaccini certificati

“Smettiamola, ognuno faccia il suo mestiere. Il Paese deve garantire le dosi alle Regioni e lo deve fare attraverso vaccini certificati”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale alla Fiera di Genova commentando il contratto firmato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca per l’acquisto di dosi del vaccino anti Covid russo Sputnik V (già in uso in diversi Paesi, tra cui San Marino che ha giudicato positiva l’esperienza con il vaccino di Putin).

“Sono certo – ha aggiunto Toti – che nessuno in questo Paese non vuole non utilizzare vaccini. Tutti quelli che ci sono, sono utili e funzionano e verranno utilizzati. Le Regioni hanno il compito di organizzare la distribuzione territoriale secondo le linee guida, il Governo ha il dovere di far arrivare i vaccini e comprarli. Le provocazioni e le accelerate sono utili, ma ora è un momento in cui ognuno deve tenere la sua posizione in campo”.