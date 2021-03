Continua il progetto per migliorare l’efficienza energetica e delle scuole di Recco. Dopo gli interventi di riqualificazione energetica nelle scuole materne di Megli, via Milano e San Rocco, effettuati nella scorsa estate, si procederà alla sostituzione dei punti luci nell’istituto scolastico di via Massone.

L’intervento sarà eseguito dall’impresa Elettro 2000 TLC di Asti, aggiudicataria dell’appalto, per un importo di 120.372 euro, con un ribasso del 37,708% sull’importo a base di gara. I lavori consisteranno nella sostituzione dei corpi illuminanti presenti, in buona parte a scarso rendimento, con impianti a tecnologia Led di ultima generazione. L’illuminazione a Led permette di ammortizzare i costi di acquisto delle lampade e ridurre quelli di manutenzione, dal momento che la durata è notevolmente superiore.

«Andiamo avanti con il percorso dell’efficientamento energetico negli edifici pubblici – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – che offre vantaggi in termini economici e gestionali e soprattutto minori costi di manutenzione. Le nuove tecnologie garantiscono una maggiore qualità dell’illuminazione per i bambini e per i ragazzi, un consistente risparmio in bolletta e una maggiore attenzione all’ambiente». ABov