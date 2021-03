Vaccini anti Covid e (alcuni) medici di base fannulloni, Toti: è scandaloso

“Purtroppo in alcuni casi ci giungono segnalazioni di medici di Medicina generale che dicono di non sapere nulla sui vaccini anti Covid o spengono il telefono. Sentire parlare di ‘orario di reperibilità’ da contratto mette i brividi”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure (con delega alla Sanità) Giovanni Toti, a poche ore di distanza dalla partenza della campagna di prenotazione dei vaccini anti Covid, attraverso i medici di Medicina generale, avviata in Liguria.

“Lo trovo – ha aggiunto Toti – un comportamento che inficia l’intero sforzo che la categoria sta facendo.

E’ scandaloso che qualche medico di Medicina generale ancora oggi non abbia avuto modo di informarsi, visto che Regione Liguria ha fornito il sistema di prenotazione e il tutorial web.

Non credo che esista un medico che non sappia cosa fare se non per negligenza grave, ma mi sento di ringraziare tutta la categoria dei medici di base per il loro incredibile sforzo”.