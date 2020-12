Vaccini anti Covid arrivano. In Liguria 18.720 dosi, da domani le somministrazioni

“I vaccini Pfizer-BioNTech stanno arrivando negli ospedali della Liguria”.

Lo ha confermato stamane su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Dopo i primi vaccini al San Martino di Genova – ha spiegato Toti – domani mattina daremo il via alle somministrazioni in tutta la nostra regione.

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l’autorizzazione all’uso di 6 dosi per ogni flacone. Questo porta le 15.600 dosi previste in questa seconda consegna a 18.720 vaccini che verranno somministrati a chi lotta in prima linea contro il coronavirus e ai nostri anziani nelle Rsa.

Domani sarà un’altra giornata storica. La Liguria è pronta”.

Ricordiamo che ieri si è concluso il “Vaccine day” avviato il 27 dicembre. Vista la possibilità di utilizzare 6 dosi per ogni flacone, anche a Genova ne sono state somministrate 340 invece che le 320 previste.

A livello complessivo, proiettando la possibilità di utilizzare 6 dosi per ogni flacone sulle 60.142 dosi autorizzate per la prima fase in Liguria, secondo i responsabili di Regione Liguria “si potrà destinare il vaccino a 12mila persone in più”.