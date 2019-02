Vaccarezza: FI ha restituito 100% fondi spese funzionamento gruppo regionale (22.678 euro)

“Il vento è cambiato. Anche quest’anno abbiamo restituito tutte le risorse economiche a noi assegnate per le spese di funzionamento dell’anno 2018. Le spese di gestione bancaria ammontano a 145,13 euro. Di 22.823,16 euro assegnati ne sono stati quindi restituiti 22.678,03”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Angelo Vaccarezza (FI).

“Il tema – ha aggiunto – dell’utilizzo delle risorse assegnate ai gruppi consiliari è da sempre argomento delicato e suscettibile di facili critiche.

Ma noi abbiamo intrapreso una direzione e intendiamo mantene questo percorso, lavorando nell’ottica di un risparmio che torni a vantaggio dei liguri, attraverso la rimessa in circolo di risorse economiche che saranno essere dedicate a progetti di gran lunga più favorevoli e vantaggiosi per i cittadini.

Vogliamo che le nostre idee non restino solo sulla carta, ci impegnamo in maniera concreta per tradurre tutto questo in realtà”.