Va in bagno, il locale chiude e resta intrappolato all’interno

Liberato dai Carabinieri che hanno rintracciato il titolare del locale

Episodio che ha quasi del grottesco in una pizzeria kebab di Sanremo in corso Matteotti.

Un cliente è andato in bagno e, nel momento in cui è uscito, ha trovato il locale vuoto, con tutte le luci spente in quanto era stato chiuso. In pratica lui è rimasto bloccato al suo interno.

Il proprietario nel momento in cui doveva chiudere per la sua pausa pomeridiana, non si è accorto della presenza del cliente al suo interno. Ha così chiuso il locale e si è allontanato.

Il cliente, un giovane, è così rimasto intrappolato all’interno, ma non si è perso d’animo.

Si è diretto verso la vetrina, ha iniziato a battere sui vetri e a fare segni per attivare l’attenzione dei passanti. E, così, è stato.

Alcuni passanti hanno chiamato i Carabinieri e i Vigili del fuoco che sono sopraggiunti.

Nel mentre i militari hanno rintracciato il proprietario del locale che, a sua volta, è giunto sul posto e ha liberato il giovane.