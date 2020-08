Calcio, boom di audience tv in Italia

Il calcio in Italia (Serie A Tim + Coppa Italia + Supercoppa), in base ai dati distribuiti dal competente team dell’Ufficio Emittenti della Lega, ha fatto registrare nella stagione 2019/20, nonostante l’handicap del lockdown, un incremento complessivo (+14%) dell’audience tv rispetto alla precedente.

La somma dell’audience cumulata dai principali player, titolari dei diritti esclusivi per la diffusione in tv delle gare di campionato in ambito nazionale, Sky e Dazn, è aumentata del 13,1 % (251,7 milioni contro 222,5), sempre comparando i numeri rispetto all’annata precedente (208/19).

Nelle statistiche riguardanti invece il numero di ore (e visibilità…) degli incontri di campionato trasmessi all’estero dai broadcaster, completata fino al mese di giugno, il Genoa denota appeal sia in Europa che in tutti gli altri mercati. Un indicatore indiretto dell’interesse verso i match del club di calcio più antico in Italia. Il Grifone si piazza al decimo posto sia in Europa (3953 ore e 41 minuti) che nel mondo (6661 ore e 10 minuti).