Unicef Liguria. Iniziative per il 30° della Convenzione Onu Diritti Infanzia e Adolescenza

GENOVA A 30 anni dall’emanzione da parte dell’ONU della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolecenza, subito firmata anchedall’Italia, il Comitato ligure dell’UNICEF, presieduto da Mario Cirio, con sede nel Sottopasso Metro di Piazza De Ferrari a Genova, presenta le iniziative in regione per celebrare l’evento. Appuntamento per i dettagli giovedi prossimo 26 settembre prossimo alle ore 11:30 in sede. LN anticipa i temi chiave.

Festa dei nonni e bambini per l’UNICEF

Il prossimo 2 ottobre nello storico Parco dell’Acquasola si svolgerà la tradizionale Festa dei e Bambini per l’UNICEF. Iniziativa nata a Genova grazie anche alla collaborazione di 50&Più Confcommercio il 2 ottobre 2004 e, visto il grande successo, divenuta Festa dei Nonni nel 2005 mantenendo la data indicata a Genova. Parteciperanno alcune classi delle Scuole primarie genovesi con elaborati sul tema “I Giochi di Una Volta” nel rapporto intergenerazionale dei Nonni e Bambini. Alla giornata i Rappresentanti della Polizia Municipale, della Protezione Civile, della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e della Guardia Costiera, presenteranno il loro impegno per il benessere di nonni e bambini nella vita quotidiana.

Corso Universitario Multidisciplinare e Diritti Infanzia

Il 3 ottobre inizierà il XXI° Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, in collaborazione con l’Università di Genova, finalizzato all’applicazione dei diritti dell’Infanzia per costruire una Città Amica dei Bambini. Nato da un’idea del Comitato Italiano per l’UNICEF, ha l’ambizione di fornire spunti di interesse che spazino trasversalmente per tutte le Scuole dell’Università e a tutti coloro interessati agli argomenti. Grazie alla generosa disponibilità dei relatori, la partecipazione al Corso è gratuita.

Lo “Scalatore”

Il volontario UNICEF genovese/libanese, lo scalatore Ziad EL-Hoss ha affontato di recente lìarrampicata delle Tre Cime di Lavaredo dove ha issato la bandiera UNICEF, a monito dei Grandi della Terra per tutti i bambini del mondo. E lo stesso Ziad EL-Hoss si produrrà prossimamente in un’entusiasmante scalata di uno dei palazzi più significativi della nostra città, che per ora UNICEF non svela perché sarà una piacevole futura sorpresa.

Iniziative per il 30° della Convenzione in Liguria

Il 20 novembre prossimo, Giornata Universale dei Diritti dei Bambini, in contemporanea nelle 234 piazze dei Comuni liguri, ci sarà un confronto pubblico dei bambini, ragazzi e adolescenti con i Sindaci sugli impegni da prendere per costruire Comuni Amici dei Bambini. Il modo migliore per dare un senso al trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Per creare questo momento si è già mobilitato il mondo della Scuola invitando i Dirigenti Scolastici a favorire nelle classi una riflessione sui principi della Convenzione e delle normative che li riguardano e ad esigerne il rispetto da parte dei Sindaci e dei Presidenti dei Municipi.

La comunicazione UNICEF

Per rafforzare ulteriormente i rapporti con i media ed il mondo dell’informazione e dare risalto all’attività solidale e di protezione dei bambini UNICEF, si informa di aver nominato responsabile della comunicazione UNICEF Liguria il giornalista Dino Frambati, scrittore, editorialista, consigliere nazionale Odg, storico corrispondente dalla regione di Avvenire e Radio Vaticana, collaboratore di altre varie testate.

Marcello Di Meglio