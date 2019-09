Ponte Morandi, via Perlasca da stamane riaperta al traffico

GENOVA Riapre stamane al traffico veicolare Via Giorgio Perlasca, l’ultima delle strade sotto all’area di cantiere per la ricostruzione del nuovo Viadotto Per Genova rimasta ancora chiusa. Proprio a causa dei lavori l’ultimo tratto compreso tra Via Campi e il Ponte Piragostini di Cornigliano è stato interdetto a lungo al traffico.

Secondo quanto comunicato dalla struttura commissariale diretta dal Sindaco Marco Bucci, la strada dovrebbe riaprire attorno alle 7:30. Il tratto riaperto sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

Marcello Di Meglio