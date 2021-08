Unesco. Domani a Ferrada per Expo’ Fontanabuona serata dantesca

Secondo evento programmato dal Club per UNESCO di Genova nel corollario degli appuntamenti culturali in calendario in Valfontanabuona, nel levante del genovesato, all’interno del contenitore di “Expo Valfontanabuona Tigullio 2021”.

Dopo il successo dell’iniziativa di sabato 7 scorso con la ufficializzazione del neo “Ecomuseo del Cammino Storico Colombiano” a Moconesi, il Club per UNESCO di Genova, presieduto dall’antropologo culturale e storico Professor Massimo Ruggero, insieme al Comune di Moconesi con Neirone, Tribogna, Agenzia di Sviluppo GAL Genovese per gli eventi in presenza di SMART, è fissato per domani, giovedi 12 agosto, a Ferrada in Piazza del Palazzo Comunale, la “Serata Dantesca” nell’ambito del progetto nazionale “Dante 2021” a 700 anni dalla morte del “sommo poeta” e padre indiscusso della Lingua Italiana, il tutto con l’appoggio e la partecipazione della “Società Dante Alighieri”.

Qui risuoneranno gli endecasillabi più e meno noti della monumentale Divina Commedia ma anche artisti e musicisti locali metteranno in mostra la propria arte con esposizione di pittura e scultura, dimostrazioni live, intrattenimento musicale e letture di poesie a cura di artisti della Val Fontanabuona.

Ospite letterario d’eccezione lo scrittore Bruno Gambarotta. Marcello Di Meglio