Entella, Volpe: Bello iniziare il campionato al Comunale

Dopo il sorteggio del primo turno di Coppa Italia, la Lega Pro, pochi minuti fa, ha ufficializzato anche il calendario del nuovo campionato di serie C 2021/2022.

“Ci aspettavamo di essere inseriti nel girone B”, commenta Mister Gennaro Volpe, “La notizia era nell’aria ed eravamo preparati a questa evenienza. Affronteremo un girone sicuramente molto competitivo composto da formazioni ambiziose che stanno spendendo molto per poter fare un campionato di vertice. Ci saranno sicuramente parecchie trasferte molto lunghe e insidiose, ma sono sicuro che noi ci faremo trovare pronti. Sul calendario ho poco da dire, è chiaro che ogni partita sarà importantissima e ovviamente, prima o dopo, le avversarie vanno incontrate tutte. Il mio unico pensiero in questo momento è che la squadra continui a lavorare con la grinta e la voglia mostrata in queste prime settimane, se lo faremo sono sicuro che arriveremo preparati e che potremo dire la nostra a ogni giornata. Partire in casa davanti ai nostri tifosi fa certamente piacere, il Teramo, oltretutto, è una buonissima squadra, quindi, sarà già un buon banco di prova”.