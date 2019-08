Una serata a tema “Funeral Party” ad Albissola Marina

Festa a tema ‘Funeral Party’ ad Albissola Marina.

Venerdì 23 agosto. The Flaca Beach. Aperitivo con Dj dalle 18.30 alle 22.00

Un omaggio allo stile di comunicazione “Taffo” e contemporaneamente un modo di esorcizzare la paura più grande per tutti.

Per l’occasione il locale sarà arredato a tema e i collaboratori si sono prestati e si presteranno in serata per ricreare la giusta atmosfera, inoltre saranno a disposizione del pubblico tantissimi gadget Heineken per chi vorrà scattarsi una fotografia con la scenografia ad hoc messa a disposizione.

Uno schermo di quasi 3mt con proiezioni a tema segnalerà l’ingresso.

Per tutta la sera ingresso libero, consumazione facoltativa, e party in spiaggia, musica by Dj GG a partire dall’ora aperitivo.

La Flaca Beach è sulla Passeggiata Eugenio Montale ad Albissola Marina

INFO: 3332692186

https://www.facebook.com/fattoriadeipistacchi/

https://www.instagram.com/fattoria_deipistacchi/