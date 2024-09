Una Reunion 80/90 memorabile a Gorreto

L’associazione Youngtmer Tigullio ASD ha organizzato, in data 1 settembre, nel Comune di Gorreto presso l’area verde dell’Hotel Miramonti nel cuore della Val Trebbia sulla SS45 che collega Piacenza a Genova, la settima Edizione della Reunion 80/90, raduno nato da un’idea di Paolo Capozio nel 2018, si propone di celebrare le due ruote di quel periodo ruggente.

Un evento che ha visto ben centoventi moto esposte, un vero record.

Motociclisti arrivati da Milano, Torino, Pisa e Verona. Per tutti i presenti sono state selezionate storie di moto e di piloti per far interessare ed emozionare il pubblico presente, intervallati dalla coinvolgente musica rock della Jack Dennis Band.

Notevole poi l’intervento di Aldo Ballerini, tester delle riviste più famose degli anni 90, giornalista ed oggi Direttore della rivista “Moto Young Timer & Modern Classic” che ha regalato qualche aneddoto della sua storia di motociclista e di professionista arricchendo non poco con la sua presenza l’intera manifestazione.

Si sono poi susseguiti interventi di blogger, scrittori e appassionati che hanno descritto la passione a due ruote dal loro particolare punto di vista.

I premi alle due ruote sono stati assegnati alla Honda Transalp 600 di Stefano “Gomma” definita “l’instancabile” con 285000 chilometri, che ha vinto anche il premio “la sempre all’aperto” per la moto più vissuta.

La rara Ducati 888 SP4 del 92 del socio Youngtimers Tigullio ASD Riccardo come “la ancora in rodaggio” con soli 4200 chilometri. La piccola Fantic TX 190 del 1980 come “Moto più anziana” di Jacopo , pilota più giovane della manifestazione. Un’ affascinante Aprilia RS250 Chesterfield del 1999 come “la più giovane”.

Infine l’ambito riconoscimento di “Splendida Youngtimer 2024 “, votato dai partecipanti è arrivato alla bellissima Yamaha R1 prima serie ASI targa ORO nella sua splendida livrea biancorossa di Lele.

Sono stati ringraziati i partecipanti ufficiali all’evento come il Moto Guzzi Club Genova, la Scuola di Motociclismo Angels & Demons ASD, gli sponsor che hanno reso possibile la giornata come Fuchs Silkolene, FMF Linea Freddo, Caffè Cellini, F.lli Bonavita, Salone Moderno, Moto Passione. Arrivederci quindi alla prossima edizione. Roberto Polleri (Foto a cura di Youngtmer Tigullio ASD)