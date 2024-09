Ferrovie: riaprono le linee Genova-Acqui, Busalla e Arquata-Novi

Lavori completati secondo i tempi previsti per il Nodo di Genova

Lunedì 9 settembre riapriranno al traffico ferroviario le linee Genova – Acqui Terme, Genova – Busalla e Genova – Arquata Scrivia – Novi Ligure, dove RFI (Gruppo FS) ha concluso le fasi di lavori pianificate nel Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova, rispettando i tempi previsti.

Avanzamento dei lavori al Nodo di Genova

Durante l’interruzione delle linee, si sono fatti importanti progressi nel cantiere del Progetto Unico Nodo di Genova/Terzo Valico, realizzato da Webuild per conto di RFI Gruppo FS, sotto la supervisione del commissario di governo Calogero Mauceri. I lavori comprendono la costruzione di due nuovi binari tra Genova Voltri e Sampierdarena e tra Genova Brignole e Principe, dove è stato completato il varo del ponte ferroviario su via Ferri, insieme alla posa di barriere antirumore e cunicoli per cavi tecnologici.

Interventi strutturali e miglioramenti tecnologici

Sul Ponte Polcevera sono stati completati interventi sulla linea elettrica e tecnologici, fondamentali per collegare la nuova galleria Polcevera e la Bretella di Pra’, dove sono stati realizzati nuovi marciapiedi per il Quadruplicamento Voltri-Sampierdarena. Al Campasso, è stata rimossa una porzione di travata metallica che interferiva con la circolazione ferroviaria sulla linea Sussidiaria, completando anche la demolizione e la riattivazione della linea elettrica.

Alla stazione di Genova Brignole, sono stati installati i basamenti e i pali dei tralicci per alimentare i nuovi binari provenienti dalle gallerie San Tomaso e Colombo.

Miglioramenti sulla linea Genova-Acqui Terme

Gli interventi per migliorare la regolarità del servizio ferroviario sulla linea Genova-Acqui Terme, con un investimento di 84 milioni di euro, sono stati completati. Inoltre, è iniziato il rinnovo della galleria Turchino, per migliorare la sicurezza in caso di emergenza.

Cantieri attivi e progetti futuri

I lavori presso il sottopasso di Prasco, il viadotto Roveresso e la galleria Turchino continueranno nei prossimi mesi senza interferire con il traffico ferroviario. Si sta completando l’iter autorizzativo per la costruzione della nuova galleria artificiale di Mele, i cui lavori non influiranno sul traffico fino alla fase finale di allacciamento al tracciato esistente.

La conclusione dei lavori è prevista in linea con i tempi stabiliti dal PNRR.