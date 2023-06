Una proposta di matrimonio estrema sul relitto del Titanic

L’agenzia ApoteoSurprise, specializzata nell’organizzazione di proposte di matrimonio estreme, lancia un nuovissimo servizio da 1 milione di euro che permette ai “Jack del 21° secolo” di chiedere la mano della loro amata riproducendo la scena più emblematica del film di James Cameron: Titanic.

Nella località balneare di St. John’s, situata nella provincia canadese di Terranova e Labrador, la coppia incontrerà l’equipaggio della spedizione e salirà a bordo della nave che due giorni dopo li porterà sul luogo dell’affondamento del RMS Titanic.

Dopo aver percorso 400 miglia nautiche nell’Oceano Atlantico settentrionale, accompagnati da un capo spedizione e due scienziati, i due innamorati saliranno a bordo di un sommergibile ad alta tecnologia progettato per l’esplorazione di grandi profondità.

L’immersione avrà inizio. Poco a poco, il mondo acquatico in cui affonderà il sottomarino si oscurerà e strane forme di vita incolori sfileranno davanti all’oblò panoramico del dispositivo.

Dopo due ore di discesa, gli innamorati raggiungeranno il fondale a 3800 metri e inizieranno a scorgere, tra le creature bioluminescenti, detriti corrosi e alcuni oggetti personali appartenuti ai passeggeri della nave.

Poi arriverà il momento tanto atteso. Sorgerà, infatti, il relitto del RSM Titanic, che dorme da più di un secolo nell’oscurità.

Per tutti, l’incredulità lascerà il posto ad un abisso di emozioni.

Il sommergibile si solleverà lungo la monumentale murata di acciaio, scivolerà lungo gli oblò e per quasi due ore esplorerà gli angoli più piccoli del transatlantico più famoso della storia: ponte passeggiata, cabine ufficiali, sala radio, plancia del capitano, grande scalone, ecc.

Quando all’improvviso, al suono di “My Heart Will Go On” di Céline Dion, si solleverà la prua della nave e la sua famosa balaustra.

Gli innamorati riconosceranno immediatamente la location della scena d’amore cult tra Kate Winslet e Leonardo Di Caprio.

In questo preciso momento, il corteggiatore sarà a sua volta “il re del mondo”. Tirerà fuori dalla tasca la scatola per anello di fidanzamento e farà la sua proposta di matrimonio, tra gli applausi degli altri membri della spedizione.

Alla fidanzata verrà regalato un mazzo di rose e i promessi sposi festeggeranno con lo champagne il momento più magico della loro esistenza.

­­A proposito di ApoteoSurprise

ApoteoSurprise è un’agenzia con sede a Parigi specializzata nell’organizzazione di proposte di matrimonio spettacolari ed originali.

Fondata nel 2006 da Nicolas Garreau, ingegnere aeronautico francese che visse per molti anni in Italia a Bassano del Grappa, l’agenzia offre, sul suo sito web in italiano, 30 scenari romantici chiavi in mano, tra cui la carrozza di Cenerentola con la scarpetta magica, una pioggia di 1000 rose durante una cena crociera su uno yacht, una colomba messaggera che vola a casa della persona amata, un tour di notte in limousine con un messaggio d’amore ultra-brillante all’ arrivo ai piedi della Torre Eiffel, lo spiegamento di una pattuglia acrobatica che disegna nel cielo un enorme cuore in fumo, o ancora, dal 2025, la dichiarazione d’amore durante un viaggio intorno alla Luna.

Disponibile per prezzi che vanno da 290 euro a 125 milioni di euro, le prestazioni stile Hollywood organizzate da ApoteoSurprise hanno attirato, in 17 anni di attività, più di 2000 innamorati, tra cui molte celebrità (capi di stato, miliardari russi, attori americani, star della TV, calciatori, ecc.) venuti da tutto il mondo a Parigi per dare pazzia al loro amore.

Internet: https://www.apoteosurprise.com/it/