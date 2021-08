Una mostra tra dipinti e fotografie. A Varazze inaugurata la personale di Maria Rosa Pignone e Antonio Morano. Aperta fino al 29 agosto.

Una mostra tra dipinti e fotografie alla Gallery Malocello.

Inaugurata questa mattina, lunedì 23 agosto 2021, nella Gallery Malocello di Varazze la mostra personale della pittrice Maria Rosa Pignone e del fotoreporter Antonio Morano, moglie e marito.

La mostra è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze e la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi, che gestiscono la locale e nota sala espositiva.

L’inaugurazione questa mattina alla presenza di:

alcuni soci del Gruppo Artisti Varazzesi, critici d’arte, amici, appassionati e sostenitori del lavoro di promozione culturale svolta sul territorio dal locale sodalizio artistico.

L’esposizione resterà aperta e visitabile tutti i giorni fino a domenica 29 agosto 2021.

Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, ad ingresso libero.

Tutto nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dalle competenti autorità, per contrastare il diffondersi del Covid-19 e sue varianti.

Maria Rosa Pignone:

genovese di nascita e di formazione, vive e lavora a Varazze dove è attivamente inserita nel noto “Gruppo Artisti Varazzesi”, intervenendo a tutte le numerose iniziative programmate sul territorio, anche in collaborazione con l’associazionismo cittadino.

La brava e versatile artista ha allestito mostre personali e partecipato a varie esposizioni collettive, suscitando costantemente interesse e consensi.

Attenta osservatrice della natura nelle sue molteplici espressioni, Maria Rosa Pignone si ispira ad essa per realizzare le sue opere, cogliendone efficacemente i colori e le atmosfere.

I suoi soggetti preferiti sono infatti le nature morte, il mare ed i paesaggi liguri, dei quali ama rappresentare gli aspetti più caratteristici e suggestivi.

Il suo costante interesse per la ricerca la porta ad esprimersi usando le più svariate tecniche:

dall’olio alla tempra, all’acquarello, al pastello ad olio, ottenendo sempre risultati apprezzabili.

Antonio Morano:

è un fotoreporter autodidatta, con una lunga esperienza maturata in oltre 60 anni di attività amatoriale:

“Strada Facendo”, per l’appunto, in varie località, in più paesi e nazioni con la macchina fotografica in mano, pronto ad immortalare “visioni ed emozioni”.

La passione di Morano per la fotografia, unita a quella per i viaggi, era ed è tuttora talmente radicata nella sua mente, che nulla poteva impedirgli, con il tempo, di diventare un bravo fotografo.

Alcune di quelle “visioni ed emozioni”, immortalate “Strada Facendo”, si potranno ammirare esposte nella “Gallery Malocello”:

il racconto di un lungo cammino che non mancherà di interessare sia il visitatore attento ed appassionato, quanto il neofita.