Una folla alla fiaccolata di Varazze per dire “No alla guerra”

Come da previsioni, la manifestazione di solidarietà in favore del popolo ucraino aggredito proditoriamente dall’esercito russo, tenutasi nella serata di venerdì 11 marzo a Varazze, in piazza Nello Bovani, organizzata da Comune di Varazze in sincronia con i Comuni del levante savonese, è stata contrassegnata dalla presenza di un folto e variegato concorso popolare, nella suggestione di una fiaccolata, segno di vitalità contro l’oscurantismo e la sopraffazione.

La Giunta e il Consiglio Comunale al completo hanno siglato la partecipazione di tutta la città, con numerosi interventi, a partire dal Sindaco Luigi Pierfederici, al quale hanno fatto seguito il Presidente del Consiglio Comunale Cesare Putignano, l’Assessore Regionale ed ex Sindaco di Varazze Alessandro Bozzano e il parroco della chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio don Claudio Doglio.

In tutti gli interventi è stato ribadito il concetto inalienabile della pace e della libertà dei popoli e il doveroso appoggio a chi, come i fratelli ucraini, combatte per difendere la propria terra, assicurandone la doverosa accoglienza, come già avvenuto anche a Varazze.

Il significato del valore cristiano è stato portato da don Doglio con un racconto di Leone Tolstoi, che ci richiama alla carità, spesso nascosta, ma efficiente, che deve essere alla base della nostra società.

Due giovani ucraine, ospiti di una famiglia di Varazze, hanno raccontato la loro odissea per sfuggire alle bombe russe, mentre gli Scout e i giovanissimi dell’Oratorio Salesiano sono stati gli animatori della riuscita e commovente serata, con canti e musica inneggianti alla pace e alla concordia fra i popoli.

I volontari della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile, il Gruppo Alpini, Carabinieri e altre forze e associazioni culturali e di impegno sociale hanno collaborato alla riuscita della bella e significativa manifestazione, ripresa da Televarazze (Presidente Piero Spotorno, cameraman Giuseppe Bruzzone).

Ancora una volta Varazze non è rimasta indifferente al “grido di dolore” che si è levato da un popolo in forte sofferenza.

(Testo e immagini di Mario Traversi)

www.ponentevarazzino.com