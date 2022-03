Spezia-Cagliari 2-0, i liguri vincono il match salvezza al Picco

Va allo Spezia lo scontro salvezza al Picco contro il Cagliari di Mazzarri.

Primo tempo equilibrato dove i sardi si rendono pericolosi nella prima parte. Poi Orsato concede un rigore per uno scontro in area dei sardi ma Verdi si fa ipnotizzare da Cragno.

Nella ripresa però lo Spezia alza il baricentro e schiaccia i rossoblu. Il Cagliari è battuto 2-0 dai gol di Erlic e Manaj.

Il Cagliari accusa il colpo ed è lo Spezia a sfiorare il tris. Nel finale assedio sardo improduttivo.

Mazzarri resta a +3 sul Venezia terzultimo ma con due partite in più.

SPEZIA-CAGLIARI 2-0

55′ Erlic, 74′ Manaj

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni (83′ Hristov); Verde (68′ Manaj), Agudelo (68′ Kovalenko), Gyasi (90′ Ferrer). All. T. Motta

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (71′ Keita), Altare; Bellanova, Deiola (62′ Pereiro), Grassi, Baselli (62′ Marin), Dalbert (46′ Zappa); Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Ammoniti: Pavoletti (C), Joao Pedro (C), Manaj (S), Goldaniga (C), Zappa (C)

Note: Cragno (C) para il rigore di Verde (S) al 36′