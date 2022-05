Una cassata tutta ligure. Presentato al Floriseum – Museo del Fiore di Sanremo il nuovo gelato artigianale “Tantalè”.

Presentato al Floriseum – Museo del Fiore di Sanremo il “Tantalè” – la cassata ligure

Questa mattina al Floriseum – museo del Fiore di Sanremo, l’Associazione produttori Lavanda Riviera dei Fiori in collaborazione con il CNA di Imperia ha presentato il nuovo prodotto per l’estate “Il Tantalè” ideato da Aldo ,artigiano gelatiere, della gelateria Perlecò di Alassio.

Il “Tantalè” è la cassata ligure formata con prodotti del nostro Territorio.

Aldo racconta:

“Questo prodotto è nato dalla valorizzazione dei prodotti del nostro Territorio.

Pensiamo alla Lavanda officinale IMPERIA, ai canditi di Chinotto dell’associazione produttori Chinotto di Savona, di Caco dell’Az. Agricola U Tumeo di Vendone e del formaggio classico ligure “la prescinseua”.

Il Tantalè , che riprende l’immagine della Torre Saracena, è formato da tre dischi ( due dischi di gelato alla lavanda IMPERIA ed un disco di gelato di prescinseua con i canditi di chinotto e cachi) con alla base gli amaretti di Sasselllo sbriciolati.

I presenti hanno apprezzato il gusto e l’armonia dei prodotti.

La Lavandula angustifolia “IMPERIA” – Caratteristiche

– tre/quattro fioriture a stagione;

– una resa in olio essenziale di circa 1,4 lt/Ql. (circa il doppio delle varietà attualmente coltivate, è la percentuale di Linalolo che è oltre il 50%);

– perfetta per l’uso alimentare.

“Lavanda della Riviera dei Fiori”, non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere un Territorio con le sue bellezze e le sue potenzialità.

www.lavandarivieradeifiori.it e-mail: info@lavandarivieradeifiori.it