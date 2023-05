Un week-end di sport sul Lungomare Bettolo a Recco. Sabato si inizia con la gara di Crossfit mentre domenica va in scena il Kombat Tour; il Belvedere Tenco è la location dell’evento “La Noche del Boxeador”.

Nel corso delle giornate del 20 e del 21 maggio il Lungomare Bettolo torna ad essere la location prediletta per gli eventi sportivi di richiamo nazionale. Si parte sabato alle ore 9 con la gara di Crossfit a team da due, con 80 team provenienti da tutta Italia.

Gli atleti che si confronteranno saranno divisi in tre categorie per livello di esperienza, nel segno del sano agonismo. Un’occasione per conoscere più da vicino una metodologia di allenamento nata e cresciuta negli Stati Uniti che è l’intreccio di più attività motorie dalla ginnastica artistica alla pesistica.

Domenica invece è la volta delle finali regionali del Kombat Tour Liguria Msp, un evento che coinvolgerà realtà sportive, reccheline, liguri e nazionali di sport da combattimento, suddiviso in due parti, nella prima, pomeridiana, gli atleti si affronteranno su ring e tatami preparati in Lungomare Bettolo. Un’occasione per ammirare i talenti del pugilato, invece, sarà il galà serale “La Noche del Boxeador”, che si svolgerà sul Belvedere Tenco e sarà composto da 8 match, con tre titoli in palio e inizio alle ore 19.30.

«La nostra vocazione sportiva è un dato di fatto – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone. – Abbiamo meritato il titolo di Comune Europeo dello Sport non solo per gli impianti e le tante società sportive ma anche per l’impegno con cui l’Amministrazione sostiene lo sport. Tutte le manifestazioni che promuoviamo hanno l’obiettivo di veicolare le discipline sportive intese come strumento per un corretto sviluppo psico-fisico e palestra di valori, promuovendo sano agonismo e senso di squadra». ABov